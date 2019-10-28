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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesini değerlendiren Çelik, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdiğini ifade ederek, "DEAŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir liderlerinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır" dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci politikalarını eleştiren Çelik, "AB, Türkiye'yi iki üç kuruş yardım yaptıkları bir mülteci kampı olarak görmemelidir. Bizim tavrımız insanidir" ifadelerini kullandı. Açıklamaları sonrasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Çelik İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. Kalabalıklaşma durumunu çözmek için yeni infaz usulleri üzerine çalışılıyor. Gece infaz, haftasonu infaz gibi" cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırılarını değerlendiren Çelik, "Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye, ABD ile yüksek bir koordinasyon içerisinde olmuştur. ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden uçuş yaptı.

DEAŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir. Bu terör örgütü liderinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır.

Bir terör örgütü liderinin öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD’ye davet edilmesi, Twitter’da takip edilmesinin terörle mücadele nasıl bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor.

YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ'ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir. DEAŞ'a karşı yapılan neyse YPG/PKK'ya karşıda aynısının yapılması gerekir.

Ömer Çelik: Terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesi çelişkilidir
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Ömer Çelik: Terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesi çelişkilidir
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik yaptığı açıklamada, 'Bir terör örgütü liderinin terörle mücadele kapsamında öldürülmesi söz konusuyken başka bir terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesi, Twitter'dan tebrik edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz' şeklinde konuştu.


Göçmenler hakkında en çok konuşan Avrupa Birliği, sınıfta kalmıştır. Hiçbir konuda yardımcı olmamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri köprü yerine duvarlar tercih ediyor.

AB, Türkiye'yi iki üç kuruş yardım yaptıkları bir mülteci kampı olarak görmemelidir. Bu işin sürdürülebilirliği için ciddi bir eylem planıyla bize gelmeli.

AB, Türkiye'yi iki üç kuruş yardım yaptıkları bir mülteci kampı olarak görmemelidir. Bizim tavrımız insanidir.

Türkiye'nin kültüründe etnik temizlik yoktur. Etnik temizlik yapan terör örgütüdür.

Ömer Çelik: Türkiye kimsenin mülteci kampı değildir
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Ömer Çelik: Türkiye kimsenin mülteci kampı değildir
MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunurken mülteciler konusuna değinen Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Bu insanların şerefli ve onurlu bir hayat sürmesi için, sağ sağlim ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönebilmesi gerekir. Her şeye rağmen AB'nin duyarsızlığı devam etmektedir. AB, Türkiye'yi iki üç kuruş yardım yaptıkları bir mülteci kampı olarak görmemelidir. Bizim tavrımız insanidir' ifadelerini kullandı.


Açıklamalarını sonlandıran Çelik gazetecilerden gelen soruları cevapladı.

3600 ek gösterge sorusuna ilişkin, "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitiftir. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

Yeni Yargı Paketi ile ilgili bir diğer soruya ise, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız.Kalabalıklaşma durumunu çözmek için yeni infaz usulleri üzerine çalışılıyor. Gece infaz, haftasonu infaz gibi" cevabını verdi.
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