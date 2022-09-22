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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sn. Zelensky ve Sn. Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşmayı hem de Rusya ile Ukrayna arasındaki takas girişiminin olumlu sonuçlanmasını değerlendirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Zelensky ve sayın Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.
  • Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.
  • Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti: Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti: Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti

Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esiri takas edildi
OYNAT 00:40
Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esiri takas edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi. Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, 'Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.' dedi.


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