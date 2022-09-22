Dünya Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla 200 savaş esirini takas etti
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Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla 200 savaş esirini takas etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanı ​Erdoğan aracılığıyla 200 savaş esirini takas etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

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