AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Cumhurbaşkanının açıklamaları son derece ırkçı bir yaklaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEPKİ

14 Mart'ta görevi sona erecek Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, 16 Şubat'ta Batı Trakya'ya ziyaretinde yaptığı konuşmada azınlıklar konusuna değinerek, Lozan Antlaşmasına göre, Batı Trakya Türklerinin sadece dini bir azınlık, İstanbul Ortodoks Rumların ise milli bir azınlık olduğunu iddia etmişti. Pavlopulos, konuşmasında, İstanbul Rum azınlığından "Yunan azınlık" olarak söz ederken, Türk azınlıkla ilgili ise "Yunan Müslüman Azınlık" ifadesini kullanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının tarihsel gerçekliği bellidir. Yüz yıllardır orada varlar. Yunanistan Cumhurbaşkanı ya da bir başkası kimliklerini değiştiremez. Tarihsel gerçekliği değiştirmeye güçleri yetmez. Bu sebeple bu yaklaşımı son derece ırkçı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

ÇİN'DEKİ UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMU

Çelik, Çin'deki Uygur Türklerinin durumuna ilişkin "Kaygı duyuyoruz, her türlü yardıma hazırız. Türkiye'den resmi heyet gidecek" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'DA RUS HEYETLE GÖRÜŞME

Moskova'daki görüşmelere de değinen Çelik, "İki gün üst üste bu görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin bu konudaki tezi açık ve net. İdlib'de rejim Soçi mutabakatına uygun olarak çekilmezse, gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi" açıklamasında bulundu.