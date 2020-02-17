AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaştı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor https://t.co/EkZ0t7B9Ko — Yeni Şafak (@yenisafak) February 17, 2020

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başladı.

Toplantı devam ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Rejimin ihlalleri 20 binin üzerinde"

Çelik, rejimin ateşkes ihlallerinin 20 binin üzerinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye tedbirlerini almaktadır." dedi.

Çelik, Türkiye'nin İdlib'e yaptığı tahkimatın aslında mutabakatı korumak olduğunu belirtti.

Libya'daki gelişmelerle ilgili de konuşan Çelik, "Batılı dostlarımızın Suriye'deki hatası Libya'da da yapılıyor. Darbeci Hafter'e karşı tedbir alınması hala söz konusu değil. AB'nin Akdeniz'de operasyon başlatma açıklaması sağlıksız bir açıklamadır. Bu sadece bir tarafın elini kolunu bağlarken diğer tarafı serbest bırakabilir. Türkiye burada Birleşmiş Milletler mekanizmasını en doğru mekanizma olarak görmektedir. " ifadelerini kullandı.