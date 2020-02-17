AB Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz: 39 ilçeyi tek tek aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki tören"Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu. İdlib'deki sorunla ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, "Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir" ifadelerini kullandı.