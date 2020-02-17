Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, "Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 17 Şubat 2020, 15:53 Son Güncelleme: 17 Şubat 2020, 15:59 AA