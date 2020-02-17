Gündem Çavuşoğlu Türkiye ve Rusya, İdlibde nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor
POLİTİKA

Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor

Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, "Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib’de son dönem yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor. Bu konudaki son yanıtı, heyetimizin Moskova’da gerçekleştireceği görüşmeden sonra öğreneceksiniz. Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Moskova’da heyetler arası görüşmelerin ardından, ilave toplantı yapılmasına gerek olup olmadığının değerlendirileceğini ifade etti.
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