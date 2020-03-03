AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Avrupa'ya tepki: Bunlar artık siyasi bencillik örgütü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

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AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: