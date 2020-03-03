Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten, Avrupaya tepki Bunlar artık siyasi bencillik örgütü
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Avrupa'ya tepki: Bunlar artık siyasi bencillik örgütü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı
GÜNDEM
5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı

AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

  • "AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.
  • Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."

Sığınmacılara Yunan zulmü
OYNAT 00:00
Sığınmacılara Yunan zulmü
Yunanistan askerleri, aralarında çocukların da olduğu gruba göz yaşartıcı bombayla saldırdı.
O bayrak 8 saatte indi!

O bayrak 8 saatte indi!

​Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı...
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Atalay Demirci. ​FETÖ'ye üye olmaktan yargılandı.
Dev maçın11leri belli oldu

Dev maçın
11'leri belli oldu

​​Trabzonspor sahasında F.Bahçe'yi konuk ediyor.
FED'in kararı <br>doları vurdu

FED'in kararı
doları vurdu

2008 krizinden bu yana yapılan en büyük indirim.
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

Diğer uçak vurulunca: "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım"
Türk usulü çözüm!

Türk usulü çözüm!

Prof. açıkladı: Koronavirüse karşı kesin faydalanırsınız

Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Türkiye'nin Maldivleri için<br>plan hazır

Türkiye'nin Maldivleri için
plan hazır

​Otoparktan soyunma kabinine kadar tüm detaylar düşünüldü.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...
Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.