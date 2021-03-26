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ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki: Irkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı çizildi. "Türklere ölüm" ifadeleri ve haç sembollerinin de yer aldığı ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırı insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Güney Kıbrısta camiye yapılan saldırıya tepki: Irkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır
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Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına "Bütün Türkler ölün" ifadeleriyle birlikte Yunanistan bayrağı çizildi.

Skandal saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Irkçı zihniyetin yansıması"

Cami duvarına yazılan "Türklere ölüm" tehdidi ve haç sembollerini insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin yansıması olarak nitelendiren Çelik, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

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