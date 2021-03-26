AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki: Irkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı çizildi. "Türklere ölüm" ifadeleri ve haç sembollerinin de yer aldığı ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırı insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 18:49 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 19:09 Yeni Şafak