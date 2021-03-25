Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Cami duvarına Yunanistan bayrağı çizildi

Etna Yanardağı yeniden alev püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Etna, Şubat'tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü. Uydu görüntülerinde, 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Katanya kentine yağdı.