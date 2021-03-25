Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Cami duvarına Yunanistan bayrağı çizildi

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz yıl birçok camiye provokasyon saldırıları düzenlenmiş, Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı ifadeler yazılmıştı.
Söz konusu saldırının ardından Larnaka'da yer alan Tuzlu Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asılmıştı.
Cami duvarına Yunanistan bayrağı çizdiler
Ülkede camilere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına "Bütün Türkler ölün" ifadeleriyle birlikte Yunanistan bayrağı çizildi.
Görüntülerde ayrıca Yunanların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı isyanın tarihi olan 1821 rakamlarının da yer alması dikkat çekti.
Rum siyasetçi Eleni Theocharous, "Bunu yapanlar Rum olamaz" diyerek zanlılara tepki gösterdi.