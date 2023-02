AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sosyal medyadaki dezenformasyona tepki: Deprem kadar yıkıcı olduğunu gördük

"(Hatay'da baraj yıkıldı) gibisinden bir yalan ya da işte belli bir kesimi hedef göstererek 'İnsanların bilekleri kesilerek ziynet eşyaları çalınıyor' gibi birtakım yalanların nasıl sonuçlar doğurduğunu hep beraber gördük. Bunlara karşı çok daha dikkatli olunması gerekir. Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Buna karşı en doğru yaklaşım her zaman söylediğimiz gibi resmi makamların açıklamalarını beklemektir. Bütün arkadaşlarımız bulundukları bölgelerde, biz kendi bölgemizde sadece elimizdeki resmi raporlara bakmaksızın bizzat ziyaret ederek vatandaşımızın ihtiyaçlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Bu tablonun mümkün olduğu kadar iyi şekilde yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

"(Hatay'da baraj yıkıldı) gibisinden bir yalan ya da işte belli bir kesimi hedef göstererek 'İnsanların bilekleri kesilerek ziynet eşyaları çalınıyor' gibi birtakım yalanların nasıl sonuçlar doğurduğunu hep beraber gördük. Bunlara karşı çok daha dikkatli olunması gerekir. Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Buna karşı en doğru yaklaşım her zaman söylediğimiz gibi resmi makamların açıklamalarını beklemektir. Bütün arkadaşlarımız bulundukları bölgelerde, biz kendi bölgemizde sadece elimizdeki resmi raporlara bakmaksızın bizzat ziyaret ederek vatandaşımızın ihtiyaçlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Bu tablonun mümkün olduğu kadar iyi şekilde yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

"Bunlardan biri hastanelerde bulunan, annesi babası yaralanmış ya da annesini, babasını kaybetmiş çocukların durumuyla ilgili. Birtakım yalan haberler yayıldı. Bu çocukların güvende olmadığı, bu çocukların güvenliğiyle ilgili problem olduğu şeklinde. Hastanelerimizde polisimiz ve jandarmamız özellikli bir güvenlik tedbiri almıştır. Ayrıca kendim arkadaşlarımla bizzat Hatay'dan, Maraş'tan diğer illerden gelen Adana'da bulunan çocuklarımızın da olduğu Şehir Hastanesi'ndeki ve diğer hastanelerimizdeki çocuk katlarını gezdim. Her katta Çevik Kuvvet başta olmak üzere polislerimiz nöbet tutuyorlar. Herhangi bir şekilde hastanelerde bu açıdan bir güvenlik sorunu yok. Ayrıca çocuklarımızın yanında onaylanmış gönüllü anneler, genç kardeşlerimiz var. Onlar da gereken ihtimamı gösteriyorlar. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla ilgili olarak ortaya koyduğu kaygıları yakın bir şekilde takip ettiğimizi ifade etmek isterim."

"Dünya tarihinin en büyük afeti karşısında çok büyük bir mücadele veriliyor. Muhakkak eksiklerimiz, aksayan yerlerimiz var. Muhakkak ulaşamadığımız yerler var. Günlük olarak bugün iyi olsa yarın sıkıntılı olan yer var ama bu mücadeleyi umutlu bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimizin bu dayanışması her kesimden insanımızın her gittiğimiz yerde gördüğümüz en gencinden, en yaşlısına kadar insanımızın ortaya koyduğu çaba inşallah bu afetle mücadelemizi de bu afeti de her türlü mücadeleyle geride bıraktığımız günlere kavuşmamızı sağlayacak."