AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tezkere açıklaması: Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok."
BU YAKLAŞIM TERÖRE ZEMİN HAZIRLIYOR
Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır