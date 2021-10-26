Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten tezkere açıklaması Türkiyenin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tezkere açıklaması: Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelikten tezkere açıklaması: Türkiyenin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok."

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Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır

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Önceki tezkereye 'içimiz yana yana evet diyeceğiz' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin çağrısı sonrası 'hayır' kararı aldı
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın geçtiğimiz günlerde Suriye tezkeresine 'hayır' deyin çağrısı, CHP'den karşılık buldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye'ye sınır ötesi operasyonlar için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl önce tezkere için 'İçimiz yana yana evet diyeceğiz' çıkışında bulunmuştu.


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