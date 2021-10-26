CHP tezkereye 'Hayır' diyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye'de TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi. Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vereceğini, HDP ise 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı

HDP'Lİ VEKİLİN AÇIKLAMALARI

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

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CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılıyor.

GÜNDEM Tezkere Meclis’e geliyor