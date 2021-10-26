Gündem CHP tezkereye Hayır diyecek
POLİTİKA

CHP tezkereye 'Hayır' diyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, kapalı kapılar ardından ittifak yaptığı HDP ise hayır oyu vereceğini ilan etmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
CHP tezkereye Hayır diyecek
​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye'de TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi. Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vereceğini, HDP ise 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı

HDP'Lİ VEKİLİN AÇIKLAMALARI

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılıyor.

Tezkere Meclis’e geliyor
GÜNDEM
Tezkere Meclis’e geliyor

HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin
GÜNDEM
HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin

Dünyanınen büyüğü Türkiyede

Dünyanın
en büyüğü Türkiye'de

​224 metrelik dev kruvaziyer Kuşadası'na geldi.
Ona herkes süper dede diyor

Ona herkes 'süper dede' diyor

​En büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.
Şoklara karşıdirencini koruyor

​BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

CHP Suriye-Irak tezkeresinde rengini belli etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.