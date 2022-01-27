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ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’nin belediyeden haberi yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB’nin herkesi tedbire çağırdığını ama bir tek kendisinin tedbir almadığını söyledi. CHP yönetiminin, belediye başkanlarının nerede olduğunu bilmediğini belirten Çelik, “Kriz varken, İstanbul’da kaos varken İBB Başkanı’nın saatlerini restoranda geçirmesi siyasi tartışma olur” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’nin belediyeden haberi yok ​
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’daki kar esaretinde tedbirler konusunda yetersiz kalan İBB yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, İBB’nin herkesi tedbire çağırdığını ancak bir tek kendisinin tedbir almadığını belirten Ömer Çelik, özetle şunları söyledi:

İSTANBULLUYA SAHİP ÇIKMAYAN BELEDİYE: Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. CHP’nin belediye başkanlarının nerede olduğundan, belediyenin hangi tedbirleri aldığından haberi yok.

YÖNETİMİN KENDİSİ KRİZ: Siyasi etiketleme ile bir sürü insan işten atıldı, yönetim düzeyinde de ehil kadrolar gitti. Şu andaki kadroların krize müdahalede deneyimsiz olduğunu gördük.

KAOS VARKEN SAATLERİNİ RESTORANDA GEÇİRDİ: Kimin nerede kimle yemek yediği, nerede tatil yaptığı kimseyi ilgilendirmez. Ama kriz varken, İstanbul’da kaos varken İBB Başkanı’nın saatlerini restoranda geçirmesi siyasi bir tartışma olur. Bilgilendirmeyi yapan elemanınız yurt dışında. Yurt dışından bilgilendirme yapacaksın, sonra tepki gösteren vatandaşımızı trollük ile suçlayacaksın.

CHP HER KRİZDE YOK OLUYOR: Her krizde yok olan bir CHP ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz’da genel başkanları yok oldu, kar krizinde belediye başkanları. İBB krizler karşısında felç olan bir kuruma dönüştü.

Bir belediye başkanı yönettiği şehrinde büyük bir kriz yaşanırken nasıl restoranda yemek yiyebiliyor. Restoranda olmadığı zamanlarda da başkalarını suçluyor.

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