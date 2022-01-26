Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu CHP zihniyeti İstanbulda kara çakıldı
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İngiliz Büyükelçi ile yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Büyükelçi ile görüşmenin saklanmak istediğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbulda kara çakıldı
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş, kendisine yöneltilen tepkileri de umursamadığını söylemişti.

Konuya ilişkin TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığını' vurguladı.

"OLGULAR YERİNE ALGILARLA SİYASET YAPIYORLAR"

Siyaseti, hakikatin ve hizmetin değil hakaretin ve algının aracı olarak görenlerin de mevcut olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir. Olgular yerine algılarla siyaset yapıldığı, İstanbul'da yaşanan hadiseler bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı
OYNAT 00:51
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, karla mücadelede sınıfta kalan CHP'li İBB yönetimini eleştirdi. Akbaşoğlu konuşmasında, 'CHP'li belediye yönetiminin bir hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir.' ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ACABA İMAMOĞLU'NA HESAP SORDU MU?"

Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra İngiltere'ye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Döndükten sonra bir televizyon kanalına çıkmak suretiyle, Kanal İstanbul projesini yaptırmamak için kampanya başlatacağını ilan etmiş, malum politika bir kampanyaya dönüştürülmüştü. Bu karda kışta İstanbul'un sorunuyla ilgilenmesi gerekirken, büyükelçi ile yemeğe hazırlanma hususunda canhıraş bir şekilde hareket edildiği toplumun gözü önünde cereyan etti. Bu büyükelçi buluşması gözlerden saklanmak istendi. Zira Sayın Kılıçdaroğlu da büyükelçilere mektup yazarak, Kanal İstanbul'un engellenmesi gerektiğini ifade etmişti. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu, 3 saatini büyükelçiye ayıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hesap sordu mu? Yoksa 'sende mektup yazmıştın' cevabını alırım diye çekindi mi? Bu kamuoyu tarafından gerçekten merak konusu. 1 ayda 4 kere bir büyükelçi ile görüşen bir parti genel başkanı var. Büyükelçilere mektup yazan, Türkiye'nin projelerinin engellemeye çalışan 'beraber hareket edelim' diyen bir muhalefet lideri var. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu trafiğe katılması milletimizin merakına mucip. Bunlara kendilerinin açıklama yapması gerekiyor. Saatlerce bir büyükelçiyle yemek yemesini Sayın Kılıçdaroğlu nasıl izah ediyor? Malum cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanı, uluslararası karar vericilerin adayı belirleyeceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Bu çerçevede bir görüşme trafiği midir?"

İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
GÜNDEM
İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor

Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

​Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Türkiyenin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki gruba hayati uyarı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.