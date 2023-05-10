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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 14 Mayıs mesajı: Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 14 mayıs mesajı: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak.

12:56 . 10/05/2023 Çarşamba
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gaziantep'te yaşanan olayların ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.


Çelik yaptığı paylaşımda, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez." ifadeleriyle 14 mayıs mesajı verdi.


  • "Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur.
  • Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz.
  • Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır.
  • Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez.
  • Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


  • "Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor.
  • Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek.
  • Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak.
  • Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak."


#AK Parti
#Ömer Çelik
#Gaziantep
6 dakika önce
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