AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 14 Mayıs mesajı: Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "14 Mayıs'a gidiyoruz. Bütün bu kazanımlar, özgürlükler Cumhurbaşkanı'mıza emanettir ama Cumhurbaşkanı'mız da 14 Mayıs günü size emanettir. Onun için bu kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz. Kurtlar sofrasını sandığa gömmek için kardeşlik sofrasına, birlik siyasetine mührümüzü basacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz, kumar masasını tarihe gömüyoruz" dedi.