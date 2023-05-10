AK Partili Çelik'ten 7'li koalisyona 14 Mayıs mesajı: Kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz

"Muhalefet çıktı ne dedi? 'Böyle bir gaz yok, bu Rusya'nın hediyesidir' dedi. Peki şimdi evlere veriliyor, kendi milletine güvenmeyen, kendi devletine güvenmeyen bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Size bir örnek vereceğim, Ceyhan'da petrol bulundu, bu petrol kuyusu yıllar evvel açılmış daha sonra 'Burada petrol yok' diye üstü kapatılmış. Orada petrol varken bunu açıp da 'Burada petrol yok' diye üstüne beton dökenler kim? Dün bulunamayan petrol, dün bulunamayan gaz bugün nasıl bulunuyor? Aradaki fark, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. Onun için hepsi Türkiye'nin önünü kesmenin, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmekten geçtiğini bildikleri için kalkmışlar, Cumhurbaşkanı'mıza karşı bir ittifak kurmuşlar. Peki bu nasıl bir ittifak? İttifak üyelerinden biri diyor ki 'Bu ittifak bir kumar masasıdır' diyor, masadan kalkıyor. Daha sonra ne olduğu bilinmeyen bir sebeple tekrar masaya oturuyor. Masaları, kumar masası, olanlara diyoruz ki; bizim kumar masalarıyla, bu tip kurtlar sofrasıyla işimiz yok."