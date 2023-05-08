AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Kapsamlı soruşturma yürütülecek
Partilerimiz farklı olabilir: Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti
Siyaset rekabet alanı. Zaman zaman üsluplar sertleşebilir. Siyasetçinin üzerine düşen bu sakinliği sağlamaktır. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir. Husumet ve hasımlık düşmanlıkta olur. Biz, Cumhuriyet'in kazanımını büyütmeye çalışıyoruz.
Provokatif bir söylem
Her zamanki gibi seçimlerde kaybedenler ve kazananlar olacak. Biz birinci turda bu işi bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. Ondan sonra önümüze bakacağız.
Türkiye'deki seçimler bütün dünyayı ilgileniyor. Türkiye büyük bir ülke. Gayriahlaki bir durum. Bunların arkasında çok büyük analiz ve değerlendirmeler yok. Metni okuduğunuzda yaznaın kim olduğunu çıkarabilirsiniz.
Dış basındaki kötü manşetler
Cumhurbaşkanımız, ülkemizin hak ve menfaatleri için bir tavır koyduğunda kötü manşetler çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi çıktığında Cumhurbaşkanımızın girişimine dönük olarak iyi haberler çıkıyor. Bunlar tarafsız ve özgür basın değildir. Seçimler konusunda 20 yıldır yanıldılar bu sefer de yanılacaklar."