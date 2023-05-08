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AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı NTV canlı yayınında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramasına ilişkin "Prensip olarak biz her türlü şiddete karşıyız" dedi. Çelik, aynı zamanda olaydan önce uyarıların da yapıldığını belirtirken kapsamlı soruşturma yapılacağını da açıkladı.

11:13 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kapsamlı soruşturma yürütülecek

(İmamoğlu'na mitingde taşlı saldırı)
"Dikkatli bir şekilde takip ettik, birden fazla olayı var. Biz her türlü şiddete karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz siyasetin özgürce yapılabilmesini istiyoruz. Dış müdahalenin manipülasyonun olmaması gerekir. Bir şiddet olayı asla onaylanamaz. Mazur görülmesi söz konusu olamaz. Kurallı siyasete dikkat etmek lazım, YSK'nın belirlediği yerlerde faaliyetleri yapıyoruz. Aksi takdirde bir meydan var ve 5 partinin geldiğini düşünün. "Burası miting alanı değil" uyarısı ve yönlendirmesi gerekir. Trafikten tutun da güvenliğe kadar bir çok yolu var. Bu kurallı siyasete dikkat etmek lazım. "Ben burada yapacağım" derseniz kurallı siyasete dikkat etmediğiniz anlama geliyor. Biz herkese geçmiş olsun diyoruz. Esas olan da birincisi kurallı siyaset ikincisi de kışkırtmadır. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda direk Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu yakışıksız bir beyandır. Fiziki bir şiddete karşı olduğumuz gibi sözel şiddete de karşı olmamız gerekiyor.

Otobüsler oraya yerleştirildi diye başlamış olay, orası miting alanı değil. Millet İttifakı bir çok yerde miting yaptı ve güvenlik güçleri her zaman güvenliği sağladı. Orada bir ihmal varsa ona da bakılır. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Herkes için güvenlik tedbiri alınıyor. Şiddeti topyekün reddediyoruz. Üzücü bir hadise yaşandı, herkese geçmiş olsun diyoruz."

Partilerimiz farklı olabilir: Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti

Siyaset rekabet alanı. Zaman zaman üsluplar sertleşebilir. Siyasetçinin üzerine düşen bu sakinliği sağlamaktır. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir. Husumet ve hasımlık düşmanlıkta olur. Biz, Cumhuriyet'in kazanımını büyütmeye çalışıyoruz.

Provokatif bir söylem

(Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkmayın açıklaması)
Bunlar bir tecrübesizlik ve sorumsuzluk. Vatandaşımız kaybetmez, herkes kazanır. Sandığın iktidarı belirleme gücü kazanıyor. "O gece çıkmayın, bir takım provokasyonlar olacak" demek başlı başına provokatif söylem.

Her zamanki gibi seçimlerde kaybedenler ve kazananlar olacak. Biz birinci turda bu işi bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. Ondan sonra önümüze bakacağız.

Türkiye'deki seçimler bütün dünyayı ilgileniyor. Türkiye büyük bir ülke. Gayriahlaki bir durum. Bunların arkasında çok büyük analiz ve değerlendirmeler yok. Metni okuduğunuzda yaznaın kim olduğunu çıkarabilirsiniz.

Dış basındaki kötü manşetler

Cumhurbaşkanımız, ülkemizin hak ve menfaatleri için bir tavır koyduğunda kötü manşetler çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi çıktığında Cumhurbaşkanımızın girişimine dönük olarak iyi haberler çıkıyor. Bunlar tarafsız ve özgür basın değildir. Seçimler konusunda 20 yıldır yanıldılar bu sefer de yanılacaklar."


Kılıçdaroğlu ve FETÖ Türkiye'yi dünyada birinci yaptı
Kılıçdaroğlu ve FETÖ Türkiye'yi dünyada birinci yaptı

Yeni Şafak Yazarı İletişim Uzmanı Ali Saydam, TRT Haber canlı yayınında, sosyal medyadaki manipülatif içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği ve ifşa ettiği 'CHP ve trol ağı' başlıklı haberi değerlendiren Saydam, CHP'nin Türkiye'yi yalana muhatap ülkeler araştırmasında birinci sıraya taşıdığını vurguladı. Küresel çapta saygınlığı bulunan üniversiteler ve enstitüler tarafından yapılan araştırmalardan örnekler veren Saydam, "Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 60'ı kendilerine sunulan içeriklere inanmıyor, daha çok televizyonlara güvendiklerini vurguluyorlar" dedi. Muhalefetten Ali Babacan'ın "Avrupa Birliği bize aferin diyecek" açıklamasına gönderme yapan Saydam, "Bu tarz işler bizde ters tepiyor, millet iradesine çarpıyor" diye konuştu.

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik 'Twitter'daki siyasi manipülasyonları' anlattı: Toplumsal travmayı tetikliyor doğrunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik 'Twitter'daki siyasi manipülasyonları' anlattı: Toplumsal travmayı tetikliyor doğrunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, TRT Haber canlı yayınında, Twitter üzerinden yürütülen 'siyasi manipülasyonları' anlattı. Cep telefonlardaki uygulamaların insanları 'kaydetme ve üçüncü servislere paylaşma hakkı' tanımladığını vurgulayan Çelik, "Uygulamaların para istememesinin temel nedeni de bu, onu işleyip daha büyük paralara servis etme meselesi" diye konuştu. Terör örgütlerinin sadece dağda, mağaralarda varlığını sürdürmediğini ifade eden Çelik, "FETÖ ve PKK sosyal medya üzerinden ciddi operasyonlar yapıyor. Ağ, ağ giden bir sistemleri var. Twitter üzerinden psikolojik harp uyguluyorlar" dedi. Türkiye'de Twitter'daki etkin kullanıcı sayısının 3-4 milyon kişi olduğunu ifade eden Çelik, "Bu ortamda bir siyasi parti liderinin videosunun birkaç dakikada 5 milyon izlenmesi imkansız. Veriler, datalar sahte olunca hayatı Twitter'da yaşayan insanlar gerçek sonuçlara inanmıyorlar. Bu da toplumsal travmayı tetikliyor doğrunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



#Ömer ÇElik
#AK Parti
#NTV
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