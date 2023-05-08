AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız

"Dikkatli bir şekilde takip ettik, birden fazla olayı var. Biz her türlü şiddete karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz siyasetin özgürce yapılabilmesini istiyoruz. Dış müdahalenin manipülasyonun olmaması gerekir. Bir şiddet olayı asla onaylanamaz. Mazur görülmesi söz konusu olamaz. Kurallı siyasete dikkat etmek lazım, YSK'nın belirlediği yerlerde faaliyetleri yapıyoruz. Aksi takdirde bir meydan var ve 5 partinin geldiğini düşünün. "Burası miting alanı değil" uyarısı ve yönlendirmesi gerekir. Trafikten tutun da güvenliğe kadar bir çok yolu var. Bu kurallı siyasete dikkat etmek lazım. "Ben burada yapacağım" derseniz kurallı siyasete dikkat etmediğiniz anlama geliyor. Biz herkese geçmiş olsun diyoruz. Esas olan da birincisi kurallı siyaset ikincisi de kışkırtmadır. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda direk Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu yakışıksız bir beyandır. Fiziki bir şiddete karşı olduğumuz gibi sözel şiddete de karşı olmamız gerekiyor.