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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'parlamenter sistem' tepkisi: Türkiye felç olur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yedili Masa'nın seçimi kazanmaları halinde getireceğine dair söz verdiği 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e yönelik muhalefete eleştirilerde bulundu. Muhalefetin ortaya koyduğu modelin Türkiye'yi felç edeceğini söyleyen Çelik, "Denge denetlemeyi farklı kişilerin siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getiren bir model. Bu devlet içinde devlet mekanizmasıdır." dedi.

22:20 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Yedili Masa'nın getirmeye çalıştığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' hakkında konuştu.

Muhalefetin getireceği modelin Türkiye'yi felç edeceğini söyleyen Çelik, "Bu devlet içinde devlet mekanizmasıdır." dedi.

"Cumhurbaşkanı olup da vesayet kıskacını kıracak şekilde görev yapanlar oldu"

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Onların koyduğu modelden Türkiye felç olur. Cumhurbaşkanı parlamenter sistem tarafından Meclis tarafından seçildiğinde, Başbakan halk tarafından sonra Türkiye enerjisini içeriye harcıyordu. Anayasanın üstünde milli güvenlik siyaset belgesi vardı. Siyaseti felç ediyordu. Hükümetin üstünde de Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet makamı olarak kurgulamışlardı. Cumhurbaşkanı olup da vesayet kıskacını kıracak şekilde görev yapanlar oldu. İlk 10 yıl Türkiye'nin gündemi MGK toplantısından MGK toplantısına yaşanıyordu. Karşı tarafın önerdiği 'Hem Cumhurbaşkanını hem Başbakanı halk seçecek' modeli Türkiye'yi felç eder. Denge denetlemeyi farklı kişilerin siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getiren bir model. Bu devlet içinde devlet mekanizmasıdır."




#Parlamenter Sistem
#Ömer Çelik
#AK Parti
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