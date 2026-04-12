Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Sarı-kırmızılıların golünü 30. dakikada Leroy Sane atarken, Körfez ekibinde maçın skorunu ise 72. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.

Şampiyonluk yarışında kritik kayıp yaşayan Galatasaray puanını 68 yaparken Fenerbahçe ile arasında fark 2'ye indi. Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak.





Kocaelispor ise 35 puanla 8. sırada yükseldi. Körfez ekibi haftaya Göztepe'yi ağırlayacak.





GALATASARAY - KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar.





MAÇTAN DAKİKALAR

26' Sol kanatta Leroy Sane’nin pasında Rigoberto Rivas’a çarpan top Daniel Agyei’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır’ın kurtarışı sonrası savunmada Sacha Boey meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28' Sağ kanattan Sacha Boey’in yerden içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Gabriel Sara’nın sert şutunda kaleci Serhat topu kurtardı.

30' Sol kanattan Ismail Jakobs’un ortasında, altıpasın gerisinde Leroy Sane’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serhat’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

İKİNCİ YARI

59' Massadio Haidara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

72' Kocaelispor, Bruno Petkovic'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Can Keleş, Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Bruno Petkovic, altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.





MAÇTAN NOTLAR

- Kendini deneyen Günay, maç kadrosundan çıkarıldı

Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.





İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.





- Barış Alper, 200. maçına çıktı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.





Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.





Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.





Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.





- Uğurcan'a büyük destek

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.





Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.





Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.





- Galatasaray taraftarı İsrail'i protesto etti

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı.





Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi.





Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.





- Lucescu unutulmadı

Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu andı.





Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2000-2002 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.





Mircea Lucescu anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.





Lucescu, Galatasaray'ın başında 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001-02 yılında Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı takan takımı çalıştırmıştı.





- Kadın voleybolcular taraftarı selamladı

CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden önce taraftarların önüne çıktı.





RAMS Park'a gelen şampiyon voleybolcular, ellerinde kupa ve boyunlarında madalyalarıyla taraftarı selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, voleybolda ilk Avrupa kupasını kulübe getiren sporculara büyük destek verdi.





- Melo tribünde

Galatasaray'ın unutulmaz orta saha oyuncusu Felipe Melo, Kocaelispor maçını tribünden seyretti.





1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcu, maç öncesinde ultrAslan'ın olduğu kuzey kale arkasında "sete" çıkarak tezahüratlarda bulundu.





- Başkan Özbek'ten yazar Şakir Askan'a plaket

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı tribünlerin sıkça söylediği "Seni sevmeyen ölsün" şarkısının söz yazarı Şakir Askan'a plaket verdi.





Mücadele öncesinde ismi anons edilen Askan'a plaketini başkan Özbek takdim etti.





- Başkan Recep Durul, maçı deplasman tribününde izledi

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, müsabakayı misafir takım tribününde taraftarlarının arasında izledi.





Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için Kocaeli'nden 41 otobüsle İstanbul'a geldi. Taraftarla birlikte maça gelen Recep Durul, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etti.









