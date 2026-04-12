Trabzonspor'dan maç biter bitmez Galatasaray'a gönderme

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.
Karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Kulübü, gülen bir fotoğrafını paylaştığı Christ Oula için “limited edition” (sınırlı sayıda) notunu düştü.
Bordo-mavililerin bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken, gönderinin Galatasaray’a gönderme içerdiği şeklinde yorumlandı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde genç orta sahayı kadrosuna katmak istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı.