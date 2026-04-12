Galatasaray - Kocaelispor maçında ofsayt tartışması: Gol kararı doğru muydu?

Galatasaray - Kocaelispor maçında ofsayt tartışması: Gol kararı doğru muydu?

20:4512/04/2026, Pazar
G: 12/04/2026, Pazar
Maç oynanırken gol pozisyonu tekrarında ekrana verilen görüntü.
Maç oynanırken gol pozisyonu tekrarında ekrana verilen görüntü.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray maçın 30. dakikasında Leroy Sane ile öne geçti. Gol pozisyonundaki ofsayt tartışmaları gündem olurken, VAR'dan görüntü geldi.

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Leroy Sané’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak gol pozisyonu kısa sürede tartışmaların odağı haline geldi. Kocaelisporlu futbolcular, asist yapan Ismael Jakobs’un pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iletişime geçti.


VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Yayıncı kuruluştan paylaşılan görüntülerde kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi de Jakobs’un pozisyonu geriden başlattığını ortaya koydu.

Kararın ardından Galatasaray öne geçerken, pozisyon uzun süre futbol kamuoyunda tartışılmaya devam etti.




