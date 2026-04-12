Galatasaray - Kocaelispor maçında ofsayt tartışması: Gol kararı doğru muydu?

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Leroy Sané’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak gol pozisyonu kısa sürede tartışmaların odağı haline geldi. Kocaelisporlu futbolcular, asist yapan Ismael Jakobs’un pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iletişime geçti.
VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Yayıncı kuruluştan paylaşılan görüntülerde kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi de Jakobs’un pozisyonu geriden başlattığını ortaya koydu.
Kararın ardından Galatasaray öne geçerken, pozisyon uzun süre futbol kamuoyunda tartışılmaya devam etti.