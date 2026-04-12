Galatasaray'da sakatlık: Kocaelispor maç kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray, Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Günay Güvenç, maç öncesi ısınma sırasında kendini denedi ancak yeterince hazır hissetmedi.

Teknik heyet ve sağlık ekibiyle yapılan değerlendirme sonucunda, deneyimli file bekçisinin maç kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Günay’ın yerine kadroya genç kaleci Batuhan Şen dahil edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç’in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir."











