Okan Buruk Kocaelispor takımına tepkili: Maç sonu gündem olan sözler

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında fark 2'ye indi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, soruları yanıtladı.

Buruk'un açıklamaları şöyle;

'Beni en çok üzen bu'

"İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı full önde oynadık. Rakibi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Hatırlamıyorum. O bölüm 5 dakika biraz daha savunma hattımızın geriye çekildiği, rakibimizin üstümüze geldiği ve özellikle ikinci gol çok önemli. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle ona müdahale etmek istedik. Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra çok farklı bir oyun oldu. Beni en çok üzen bu."

'Her faulde rakip yatıyor!'

"Golü yedikten sonra çok panik yaptık. Daha çok üretebilirdik. Daha sakin kalabilirdik. Çok gereksiz fauller yaptık. Her faulde rakip yatıyor, oyun duruyor, yavaşlıyor. Zaten istedikleri bu. Rakibin uzun topları, ikinci topları... Bir tane de net pozisyon verdik. Oyunu yanlış ve kötü oynadığımız bölüm burasıydı."

'Gereksiz faullerle buna izin verdik'

"Son 10 dakika riskler aldık. Riskler alırken daha çok rakip ceza sahasına götürmeliydik. Rakip iyi savunma yaptı. Oyun uzatmalarda da oynanmadı. Süre geçirme rakiplerin sevdiği bir şey berabereyse. Biz de gereksiz faullerle buna izin verdik. Orada daha sakin kalıp ne yaptığımızı bilebilirdik. En çok üzüleceğimiz yer burası."

'Şampiyon yine biz olacağız'

"Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Kazanamadık. Avantaj yine bizde. Önde olan, birinci olan biziz. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız."












