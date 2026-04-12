Galatasaraylı gazeteciden Okan Buruk'a sert sözler: "Köstebekle uğraşacağına takımla uğraş"

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile berabere kalarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı camiada eleştiriler yükselmeye başladı.
Galatasaraylı gazeteci Gökhan Dinç, teknik direktör Okan Buruk hakkında sert ifadeler kullandı. Dinç, kaybedilen iki puanın sorumluluğunu doğrudan deneyimli teknik adama yükledi.
Dinç açıklamasında, “Galatasaray'da bu işin sorumlulukları ve bu kaybedilen iki puanın yegane sebebi Okan Buruk!” ifadelerini kullanırken, Buruk’un maç öncesi söylemleriyle rakibi motive ettiğini öne sürdü.
Tecrübeli gazeteci, Kocaelispor’un içinde bulunduğu ekonomik ve sportif duruma dikkat çekerek, “Aylardır parasını alamayan, konsantrasyonu düşük bir takımı durduk yere motive etti” görüşünü dile getirdi.
Ayrıca Dinç, Okan Buruk’un saha dışı konulara odaklandığını savunarak, “Köstebek’le uğraşacağına, Kocaelispor’la uğraşacağına takımıyla ilgilenseydi” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.