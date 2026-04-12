Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı gazeteciden Okan Buruk'a sert sözler: "Köstebekle uğraşacağına takımla uğraş"

Galatasaraylı gazeteciden Okan Buruk'a sert sözler: "Köstebekle uğraşacağına takımla uğraş"

22:35 12/04/2026, Pazar
G: 12/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk
Okan Buruk

Süper Lig 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Maçı değerlendiren Galatasaraylı gazeteci Gökhan Dinç, teknik direktör Okan Buruk'u sert eleştirdi.

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile berabere kalarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı camiada eleştiriler yükselmeye başladı.

Galatasaraylı gazeteci Gökhan Dinç, teknik direktör Okan Buruk hakkında sert ifadeler kullandı. Dinç, kaybedilen iki puanın sorumluluğunu doğrudan deneyimli teknik adama yükledi.

Dinç açıklamasında, “Galatasaray'da bu işin sorumlulukları ve bu kaybedilen iki puanın yegane sebebi Okan Buruk!” ifadelerini kullanırken, Buruk’un maç öncesi söylemleriyle rakibi motive ettiğini öne sürdü.

Tecrübeli gazeteci, Kocaelispor’un içinde bulunduğu ekonomik ve sportif duruma dikkat çekerek, “Aylardır parasını alamayan, konsantrasyonu düşük bir takımı durduk yere motive etti” görüşünü dile getirdi.

Ayrıca Dinç, Okan Buruk’un saha dışı konulara odaklandığını savunarak, “Köstebek’le uğraşacağına, Kocaelispor’la uğraşacağına takımıyla ilgilenseydi” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.


YouTube
Spor / Futbol
12 Nisan, Pazar




#Galatasaray
#Kocaelispor
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
