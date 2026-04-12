Selçuk İnan Galatasaraylılara kırgınlığını dile getirdi: "Canları sağ olsun"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Körfez ekibinde teknik direktör Selçuk İnan soruları yanıtladı.

İnan'ın açıklamaları şu şekilde;

'Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum'

"Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum."

'Bu bir takım oyunu'

"Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptı. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Bunun neticesinde 1 puan aldık."

'Kimsenin hakkını yemem'

"Ne olursa olsun haksızlığa gelmem. Kimsenin hakkını yemem, yemedim. Hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Siz biliyorsunuz. Ne kadar bulmaya çalışsanız da yine de belki biraz üzüyorsunuz beni, en nihayetinde yine doğru bildiğim yoldan gidiyorum. Çok bunlara girmek istemiyordum ama ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey."

'Ben buyum'

"Galatasaray taraftarı nasıl davranırsa davransın, başımın üstünde yeri var. Onları yargılayamam. Ben onları hep sevdim hep saygı duydum. Hayatım boyunca sevmeye devam edeceğim. Çünkü ben buyum."

'Bana sevgi gösterisinde bulunmaması...'

"Bundan sonra da bildiğim yoldan gideceğim. Galatasaray taraftarının, beni karşılamaması... Bana sevgi gösterisinde bulunmaması... Canları sağ olsun. İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. Ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım. Selçuk İnan bundan sonra da öyle olacak."












