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Seçim

The Economist'in 'Erdoğan' kapağına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine aynı akıbeti yaşayacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda The Economist'in kapağına tepki gösterdi. Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.

20:26 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi. Türkiye'de yapılan her seçim öncesi Türk demokrasisini hedef alan İngiliz The Economist dergisi hazırladığı kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazmıştı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirten dergiye sert tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.



#Ömer Çelik
#The Economist
#Seçim
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