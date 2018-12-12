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POLİTİKA

AK Parti'de MYK toplandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1,5 saat sürdü.

AA
Arşiv: AK Parti MYK toplantısı gerçekleşti.
Arşiv: AK Parti MYK toplantısı gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

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