AK Parti'de MYK toplandı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.
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