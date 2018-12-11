Sözcü Çelik: Darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyorlar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi.

Yerel seçim çalışmaları

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız şehadet haberini alınca ailesiyle görüştü. Bir planlama yapılıyor. Ayrıntılar konusunda şu anda vereceğim bir şey yok. Bahsettiğiniz cenazeye katılım ve diğer konularda tabii ki kahraman emniyet müdürümüzü, şehit emniyet müdürümüzü yalnız bırakmayacağız.

"Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz"

Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz.

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(Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması) Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması, bir ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz, ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşımda olunur bunun tipik örneği. Ne rakamlar, ne argümanlar ne de pozisyonlar açısından haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Bunu Türkiye'yi yönetmek gibi iddiası ve arayışı olmayan bir genel başkanın konuşması olarak değerlendiriyorum.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. İki lider yarın saat 16.00'da bir araya gelecekler.

"Zoraki olarak Yenikapı ruhuna katıldılar"

Her kim ki 15 Temmuz'dakine darbe girişimi dedikten sonra 20 Temmuz'a 'darbe' diyorsa esasında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyor demektir. 15 Temmuz'daki darbe girişimini hafifletmek onun yerini meşru hükümetini suçlamak, Fetullahçı darbeyi yumuşatmak çabaları bu. Seçilmiş mekanizmalara alerjisi olan bir yaklaşım. Siz demokratik sistemde ikinci parti durumundasınız. Anlatın tezlerinizi vatandaşa. Bunun yerine sürekli olarak sizin siyaseten sandığa gömüldüğünüz, sürekli olarak Türkiye'nin geçmişte bıraktığını düşündüğü kabuslardan yana tavır almanız maalesef bu zihni gösteriyor. Bir şeye karar vereceksiniz. Mutlak surette sivil siyasetten yana olacaksınız. Seçilmiş hükümetten yana olacaksınız. Bunlara destek vereceksiniz. Zoraki olarak Yenikapı ruhuna katıldılar, ondan sür'atle ayrıldılar. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa bunun en büyük hamisi olarak CHP bütün enerjisini buraya akıtmaya devam ediyor.

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Türkiye'nin temel hak ve hürriyetler konusunda geldiği aşama, verilen mücadele son derece net bir mücadeledir. Laiklik ilkesi özgürleştirici ve bir arada yaşama ilkesi olarak değerlendirilmelidir. Bunun yerine özgürleştirmek yerine temel hak ve hürriyetlerden geriye gidecek şekilde, yeni kutuplaştırmalar yaratacak şekilde, laikliğin bir laisizm olarak bir ideolojik tutum olarak ortaya konulmasından bu ülke çok acı çekmiştir. Bu ideolojik fanatizmin geride bırakıldığını, laiklik ilkesinin özgürleştirici, birada yaşamanın bir ilkesi olarak telakki ediyorduk. Maalesef Danıştay savcının bu tavrı ortaya koyması açısından üzücü olmuştur.

Asgari ücret

(Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret teklifi) Kendisinin ürettiği kaynaktan bunu söylemiyor. Merkezi bütçeden aktaracak. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçerken en büyük sorunun ve direncinin yaşandığı yerler CHP'li belediyelerdir. Bizim AK Partili olan belediyelerde ne şekilde olduğunu araştırdık. Kamu işçilerin bu imkanları sayın Kılıçdaroğlu'nun vadettiğinin çok ötesinde. Dolayısıyla onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz.

Kaşıkçı cinayeti

Biz işbirliği yapılması için bu cinayetin bütün unsurlarıyla ortaya çıkması için tamamen işbirliğine açık çağrıları yaptık. Gelinen noktada buraya başsavcılarını gönderdiler. Fakat hiçbir şekilde işbirliği yapmaya gelmemişlerdir. Türk tarafındaki bilgilerin sınırını ve derinliğini ölçmeye gelmişlerdi. Hiç kimseyi peşinen suçlamıyoruz. Ama hiçbir şekilde bu olayın örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu tip taktiklere suskun kalmayacağız.

Bu tarihe kaydedilecek en vahim, en ağır, en alçakça cinayetlerden bir tanesidir. Dünyanın her tarafında sesler yükselmektedir. Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam kampında gerekli açıklamayı yapmıştı. "Ben bizzat takip edeceğim" demişti. Bu işi takip eden örgütlerin kuruluşların bizzat izlemesi gerekir. Bu örtbas edilecek bir eylem değildir. Şeffaf, uluslararası kredibilitesi olan bir soruşturmayla bunların açığa çıkması gerekir. Bizim talebimiz karşılanmış olsaydı dünyaya gerçeğin ortaya çıkması için işbirliği yapmak istediklerini söylemiş olacaklardı.

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ABD'de resmi sunum yapılmadı

MİT Başkanımız da dahil olmak üzere bütün üst düzey görevliler sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde hareket ederler. Bazı detaylar söz konusu olduğunda ilgili kişiler bu görüşmeleri yaptıktan sonra döndüklerinde mutlak surette sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verirler. MİT Başkanımız da döner dönmez yaptığı temaslar, ortaya çıkan tablolarla ilgili olarak bir bilgi vermiştir.

Sanki TBMM yerine MİT Başkanımız ABD Senatosu'nu tercih etti yolundaki görüşler büyük bir haksızlıktır. ABD Senatosu'nun herhangi bir organına, komisyonuna, komitesine resmi bir sunum yapmamıştır. Bir güvenlik forumunun inisiyatifi çerçevesinde birkaç senatörle buluşması söz konusudur. CIA Başkanı ve kendi muhataplarıyla görüşmüştür.

Fırat'ın doğusu

Fırat'ın doğusu için tereddüdümüz yok. Terör örgütlerine TIR'lar dolusu silah aktarıldı. Geçmişte aynı hataları Afganistan'da yaptılar. Amerikan güvenlik bürokrasisinin bundan ders çıkarması gerekir. Bu yanlış olduğu defalarca ispat edilmiş yöntemlere başvurulmaması gerekir.

Oradaki terör unsurlarını eğitmek, Türkiye Cumhuriyeti tarafından teröre destek olarak okunur. Türkiye Cumhuriyeti kendisine yönelik tehditlerde anında harekete geçecektir. Burada 35-40 bin kişinin eğitileceğini Türkiye'nin seyretmemesi beklenmemelidir. Tehdit görüldüğü anda bertaraf edilmesi için harekete geçilmesi konusunda herhangi bir tereddüt yoktur.