AK Parti'de teşkilata ‘kongre’ mesajı: Gayretli kadrolarla geleceğe

7. Olağan Büyük Kongre rehberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına şu mesajları verdi:

EN KÖKLÜ DEĞİŞİMLERDE AK PARTİ’NİN İMZASI VAR

AK Parti, kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dikkatle takip edilen bir parti olmuştur. Milletimizle kurduğu köklü gönül bağına uygun şekilde geliştirdiği siyaset diline ve hizmet siyaseti anlayışına kadar, çok partili hayatımızın en köklü değişimlerde hep AK Parti’nin imzası vardır.

İKTİDAR BAŞARISI TEŞKİLATIN

Bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden istisnasız birinci parti olarak çıkması, partimizin yürüdüğü yolun doğruluğunun ispatıdır. Hep söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir. Türkiye’de bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti bulunmuyor. Bu başarı, AK Parti teşkilatlarının milletimizle olan muhabbet bağının hep güçlü kalması sayesinde mümkün olmuştur.

TOZLU RAFLARDA YERİNİ ALDILAR

Geçmişte pek çok parti ve siyasetçi, asli görevini unutup, millete efendilik tasladığı için tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almıştır. AK Parti ise milletin hizmetkarı olduğu bilncini asla kaybetmediği için bugünlere gelmiştir.

İSTİŞARE PARTİSİYİZ

AK Parti’nin bir diğer önemli özelliği de, istişareye verdiği önemdir. Her kademede istişare, parti çalışmalarımızın olmazsa olmaz bir şartıdır. Kongre sürecimizi, teşkilatlarımızın hesap vermesi ve yenilenmesi yanında, aynı zamanda en kapsamlı istişare zeminimiz olarak görüyoruz. İnşallah, 7. Büyük Kongre sürecimizi de bu anlayışla, en verimli şekilde de değerlendireceğiz.

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DERSLER IŞIĞINDA GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞ

AK Parti olarak, bir önceki kongremizden bugüne kadar yaşanananlardan çıkardığımız dersler ışığında, çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha gayretli kadrolarla geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum.

Türkiye’nin dününde AK Parti vardı, bugününde yine AK Parti, inşallah geleceğinde de yine AK Parti olmaya devam edecektir.