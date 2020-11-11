AK Parti'den Hürriyet'in 'yenilenme' iddiasına yalanlama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan ''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bugün AK Parti Genel Merkezi’nde İstanbul’daki ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacak. Yenilenme sürecine ilişkin Ankara’da da istişareler devam ediyor'' haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, haberin tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

''11.11.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan “AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi” başlıklı haberde, İstanbul İlçe Başkanlarının tamamının bugün, yani 11 Kasım Çarşamba günü, Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılacağı, ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı haberde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in MYK öncesinde İl Başkanımız Bayram Şenocak’la konuyla alakalı bir görüşme yaptığı da yer almıştır.

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Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır.

Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır.

Genel Merkezimizle koordineli bir şekilde, AK Parti İstanbul Teşkilatımız, kongre sürecimizin en verimli, en güzel ve partimize yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."