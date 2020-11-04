Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çirkin ve ahlaksız bir yalan
ANKARA

​ Çirkin ve ahlaksız bir yalan

Çirkin ve ahlaksız bir yalan

AK Parti Sözcüsü Çelik, yalan iddialara ilişkin CHP yönetimine sert tepki gösterdi: CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken ‘Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor’ diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yalan iddialarda bulunan CHP yönetimini kınadı. Çelik, “CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken ‘Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor’ diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı lanetliyoruz. CHP yönetimi herkesten özür dilemelidir” dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yalan iddialarda bulunan CHP yönetimini kınadı. Çelik, “CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken ‘Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor’ diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı lanetliyoruz. CHP yönetimi herkesten özür dilemelidir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın çirkin bir yalana imza attığını söyledi.

Aynı manipülasyonlar sahnede: İzmir depreminde de boş durmadılar
GÜNDEM
Aynı manipülasyonlar sahnede: İzmir depreminde de boş durmadılar
  • Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıya olduklarına belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ’cü hesapların müzik montajlayıp servis ettiğine dikkati çeken Çelik, Erdoğan’ı, FETÖ’cü hesapların yalan ve montajla hedef aldığını vurguladı. Bu yalanların CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizen Çelik, “CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken ‘Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor’ diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Adıgüzel Ayda üzerinden siyasi propaganda yaptı
GÜNDEM
CHP’li Adıgüzel Ayda üzerinden siyasi propaganda yaptı

İçişleri Bakanlığından ‘çadırda kalmak için hasarlı ev belgelenmeli’ iddiasına yalanlama
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından ‘çadırda kalmak için hasarlı ev belgelenmeli’ iddiasına yalanlama

CHP SİYASİ OPERASYONA UYGUN YAPIYA DÖNÜŞTÜ

  • Çelik, depremin olduğu ilk andan itibaren tüm devlet imkanlarını İzmir için seferber edip bizatihi İzmir’e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu şekilde dil uzatılmasının CHP’nin yalan siyasetinin son örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “CHP yönetimi siyasi montaja uygun her türlü siyasi operasyona elverişli bir yapıya dönüşmüştür. CHP yöneticilerinin Türkiye karşıtlarıyla iş birliği zincirine yeni bir halka daha eklenmiştir. Yalan siyasetinin başka bir izahı olamaz.

CHP'li Tekin deprem üzerinden propaganda yaptı: Devlet kendi binalarını koruyamıyor
GÜNDEM
CHP'li Tekin deprem üzerinden propaganda yaptı: Devlet kendi binalarını koruyamıyor

CHP'li yandaş gazeteci Üküş'ten İzmir depremi yorumu: AK Parti felakete sürüklüyor
GÜNDEM
CHP'li yandaş gazeteci Üküş'ten İzmir depremi yorumu: AK Parti felakete sürüklüyor

HERKESTEN ÖZÜR DİLEMELİLER

  • Uzun süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil husumet peşinde olduğunu vurguluyoruz. CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir. CHP’nin yaptığı kesinlikle siyasi muhalefet değildir ve afet anında tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti devletinin çabalarına da saygısızlıktır. CHP yönetimi, FETÖ’cülerin yalanlarını kürsüden dillendirmeleriyle yüzleşmeli ve herkesten özür dilemelidir.”
Abone Ol Google News
Can kaybı 112ye yükseldi

Can kaybı 112'ye yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.
Meclisten deprem adımı

Meclis'ten deprem adımı

​Beş partiden ortak önerge.
Tüm işyerlerine saat sınırlaması

Tüm işyerlerine
saat sınırlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı.
Salgının seyri ağırlaşıyor

Salgının seyri ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri paylaştı.
Erdoğan kahraman <br>gençlerle görüştü

Erdoğan kahraman
gençlerle görüştü

​Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtardılar.

Başkanı 4 eyalet belirleyecek.

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

​AFAD görevlisi o anları anlattı...
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması.

Türk bayrağı hassasiyeti

Türk bayrağı hassasiyeti

​İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binadan çatırtı sesleri yükseldi

Binadan çatırtı sesleri yükseldi

​Rızabey Apartmanı'nın yakınında olan olay paniğe neden oldu.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Türkiye<br>seferber oldu

Türkiye
seferber oldu

Ayda'nın köfte isteği sonrası sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi.
İdil'de koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Dünyanın<br>sonu geldi sandım

Dünyanın
sonu geldi sandım

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı o anları anlattı.
CHP’li Adıgüzel Ayda üzerinden siyasi propaganda yaptı
Gündem

CHP’li Adıgüzel Ayda üzerinden siyasi propaganda yaptı

İzmir'deki depremden 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda’nın canlı olarak çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı’nın, Bayraklı Belediyesi tarafından yıllar önce ‘riskli yapı’ olarak belirlendiği ve belediyenin buna dair belgeleri bakanlığa göndermediği ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu duruma değinmeden “Ayda’yı annesiz bırakanlara hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen -canını hiçe sayarak- diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında, "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan’dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.
Etiyopya'da terör saldırısı: Onlarca kişi öldü, 11 kişi kayıp
Dünya

Etiyopya'da terör saldırısı: Onlarca kişi öldü, 11 kişi kayıp

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde dün yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 34'e çıktığı, 11 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya'nın düşmanları ülkeyi yönetmek ve yıkmak için ant içmiş ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadesini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.