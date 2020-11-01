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Gündem İçişleri Bakanlığından çadırda kalmak için hasarlı ev belgelenmeli iddiasına yalanlama
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığından ‘çadırda kalmak için hasarlı ev belgelenmeli’ iddiasına yalanlama

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin “AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor” sözlerine İçişleri Bakanlığından yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını, AFAD tarafından kurulan 1040 çadırın 268'inin boş olduğunu, ihtiyacı olanın gelip kalabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Selin Sayek Böke
Selin Sayek Böke

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İzmir’de depremden zarar gören bölgelerde incelemede bulundu. Burada bir açıklama yapan Böke, “AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir” dedi.

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Böke'nin sözlerine yalanlama

Böke’nin bu iddiasına İçişleri Bakanlığından yanıt geldi. Sosyal medya hesabından CHP vekilinin açıklamalarıyla ilgili bir tweet atan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Böke’nin iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çataklı tweetinde şu ifadeleri kullandı:

  • Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!

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