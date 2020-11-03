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Gündem CHPli Adıgüzel Ayda üzerinden siyasi propaganda yaptı
POLİTİKA

CHP’li Adıgüzel Ayda üzerinden siyasi propaganda yaptı

İzmir'deki depremden 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda’nın canlı olarak çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı’nın, Bayraklı Belediyesi tarafından yıllar önce ‘riskli yapı’ olarak belirlendiği ve belediyenin buna dair belgeleri bakanlığa göndermediği ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu duruma değinmeden “Ayda’yı annesiz bırakanlara hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Onursal Adıgüzel
Onursal Adıgüzel

İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkaz altından 3 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı. Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin’in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayda bebeğin canlı olarak çıkarılması tüm Türkiye’yi sevince boğarken, kısa süre sonra CHP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Ayda üzerinden siyaset yaptı.

91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
OYNAT 01:59
91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.


“Hesabını soracağız”

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adıgüzel, “Ayda’yı annesiz bırakan düzen ile görülecek büyük bir hesabımız var. Önce yaralarımızı saracağız, ayağa kalkacağız ve hesabını soracağız” ifadelerini kullandı. Adıgüzel’in sözlerine vatandaşlar, “Bayraklı Belediyesi Başkanı ve ekibinden hesap sorun” diyerek tepki gösterdi.

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  • Bayraklı Belediyesi'nin; Doğanlar ile Rıza Bey apartmanlarında oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin 2012 ve 2018 yıllarında hazırladığı raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndermediği belirlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayraklı Belediyesi’nin çürük yapıları 10 yıl önce bildirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, afet riski olan yapıların ilçe belediyeleri tarafından tahliye edilebileceği ve yıkılabileceği belirtilmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesi f bendine göre, “büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine afet riski olan yapılara dair tebligat yapma, tahliye etme ve yıkma görevi verilmiştir.”

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