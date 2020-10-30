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Gündem CHPli yandaş gazeteci Üküşten İzmir depremi yorumu AK Parti felakete sürüklüyor
POLİTİKA

CHP'li yandaş gazeteci Üküş'ten İzmir depremi yorumu: AK Parti felakete sürüklüyor

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilk dakikalarında, CHP yandaşı, İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş, skandal bir tweet attı. Depremi AK Parti’ye bağlayan Büküş, “AK Parti Türkiye’yi felakete sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmambakır Üküş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
İmambakır Üküş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 70’e yakın vatandaş enkaz altında kurtarıldı. Depremin ilk dakikalarında vatandaşlar yakınlarının kurtarılması ve onlardan haber alabilmenin peşine düşerken CHP yandaşı gazeteci İmambakır Üküş, skandal bir paylaşımda bulundu.

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Depremi AK Parti'ye bağladı

Üküş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Geçmiş olsun Ege. Deprem bu ülkenin gerçeği. Hemde çok acı gerçeği. Deprem gerçeğine odaklanma yerine ranta odaklanmış AK Parti Türkiye'yi felâkete sürüklüyor. İstanbul depremine hazırlanmak yerine rant projesi olan Kanal İstanbul için ısrar edenler felâkete davetiye çıkarıyor” dedi.

Üküş’ün skandal sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları “İnsanlar can derdinde, sen siyaset yapıyorsun” yorumlarıyla Üküş’e eleştiride bulundu.

İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
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İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Enkazda kalanlar
OYNAT 00:17
Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi
Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi.


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