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Gündem CHPli Tekin deprem üzerinden propaganda yaptı Devlet kendi binalarını koruyamıyor
POLİTİKA

CHP'li Tekin deprem üzerinden propaganda yaptı: Devlet kendi binalarını koruyamıyor

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki sarsıntının ilk dakikalarında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, deprem üzerinden propagandaya girişti. Yıkılmayan Bayraklı Kaymakamlık binasının ve Kızılay Kan Merkezi’nin yıkıldığını söyleyen Tekin, “Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak?” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gürsel Tekin
Gürsel Tekin

İzmir'de saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre; 6 kişi hayatını kaybetti, 202’ye yakın vatandaş enkaz altından kurtarıldı, çok sayıda bina ise hasar gördü.

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Kurtarma çalışmaları sürerken paylaştı

Depremin ardından insanlar, yakınlarına ulaşabilmek ve enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardımcı olabilmek için seferber olurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, büyük yankı uyandıran bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir tweet atan Tekin, tarihi Bayraklı Kaymakamlık binasının ve Kızılay Kan Merkezi’nin yıkıldığını söyledi.

Resmi binaların yıkıldığını söyledi

Tekin tweetinde, “İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı. Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım” ifadelerini kullandı.

İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
OYNAT 00:42
İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin enkazdan kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı.


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Binalar hasar görmedi

Tarihi kaymakamlık binasının ve Kızılay Kan Merkezi'nin yıkılmadığı öğrenilirken, Tekin'in paylaşımı büyük tepki topladı.

Bayraklı Kaymakamlığı'nın tarihi binası

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