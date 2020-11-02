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Gündem Aynı manipülasyonlar sahnede İzmir depreminde de boş durmadılar
İZMİR

Aynı manipülasyonlar sahnede: İzmir depreminde de boş durmadılar

Türkiye'nin başına gelen felaketlerden nemalanmak isteyenler İzmir depremi sonrasında da boş durmadı. Paylaştıkları provokatif bilgilerle kamuoyunu yanıltan kişiler halkın tepkisini çekti. Deprem felaketinin başladığı ilk saatlerden bu yana spekülatif içeriklerle dayanışma ruhuna zarar vermek isteyenler umdukları karşılığı alamadı. Sosyal medyada dezenformasyona neden olan bazı hesapların sahipleri ise gözaltına alındı.

Zeynep Gül Yeni Şafak
İzmir depreminden sonra sosyal medyada yanıltıcı ve kışkırtıcı manipülatif içerikler paylaşıldı.
İzmir depreminden sonra sosyal medyada yanıltıcı ve kışkırtıcı manipülatif içerikler paylaşıldı.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinden nemalanmak isteyen kişiler, provakatif yayın ve paylaşımlara imza attı. Asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltanlar her felakette olduğu gibi İzmir depreminden sonra da ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan yanıltıcı ve kışkırtıcı manipülatif iddiların hepsi asılsız çıktı.

Bu içeriklerden biri CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımıydı. Tekin, depremin üzerinden henüz 1 saat geçmemişken "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı...Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım.." ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaştı.

KIZILAY'DAN CEVAP

Gürsel Tekin'in yıkılan binalar arasında Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi olduğuna dair asılsız paylaşımına Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık binanın sağlam olduğunu gösteren bir kare paylaşarak cevap verdi. Kınık cevaben "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.

Deprem sonrasında ortaya atılan asılsız iddialardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzikli konvoyla deprem bölgesinden geçtiği iddiasıydı. Ancak bu iddianın da asılsız olduğu anlaşıldı.

YARDIM DAĞITILMIYOR İDDİASI

Ortaya atılan iddialar bir başkası da Kızılay'ın yardım dağıtılmadığı ve sadece belirli ailelere yardım ulaştırdığıydı. Ancak AFAD ve Kızılay'dan yayınlanan raporlar bu iddianın doğru olmadığını gösterdi.

Bir başka asılsız iddia ise doğalgaz çalışmalarının depremi tetiklediği iddiası oldu.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

ARKASINDAN FETÖ ÇIKTI

Provokkatif paylaşımların bazılarının arkasında ise FETÖ olduğu ortaya çıktı. Sahte kadın profillerinin FETÖ'cü hesaplar tarafından yönetildiği öğrenildi. Gazeteci Ersin Şiyhan, FETÖ'cü hesapların yöntemini böyle ifşa etti:

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