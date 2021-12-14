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POLİTİKA

AK Parti'li Ay 'çiftçilere bedava elektrik' vaadeden Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası harekete geçti: Meclis'e öneri sunuldu

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz' vaadini hatırlatarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a çağrıda bulundu. Adanalı çiftçilerin elektriğinin belediye tarafından ödenmesi için Meclis'e öneri sunan Ay, "Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere vadettiği bedava elektrik sözünü hemen hayata geçirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Ay çiftçilere bedava elektrik vaadeden Kılıçdaroğlunun sözleri sonrası harekete geçti: Meclise öneri sunuldu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Ay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vererek, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Verdiğiniz sözleri tutun"

Bunun üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz' vaadini hatırlatarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay, Meclis'e öneri sunduğu dilekçenin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: " Cumhur İttifakı olarak Adanalı çiftçilerimizin kullandığı elektriğin belediye tarafından ödenmesi için meclise öneri verdik. Sayın Zeydan Karala'dan, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da çiftçilere vadettiği bedava elektrik sözünü hemen hayata geçirmesini bekliyoruz.


Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
OYNAT 00:25
Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.

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