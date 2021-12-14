AK Parti'li Ay 'çiftçilere bedava elektrik' vaadeden Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası harekete geçti: Meclis'e öneri sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vererek, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Verdiğiniz sözleri tutun"

Bunun üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz' vaadini hatırlatarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay, Meclis'e öneri sunduğu dilekçenin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: " Cumhur İttifakı olarak Adanalı çiftçilerimizin kullandığı elektriğin belediye tarafından ödenmesi için meclise öneri verdik. Sayın Zeydan Karala'dan, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da çiftçilere vadettiği bedava elektrik sözünü hemen hayata geçirmesini bekliyoruz.

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Cumhur İttifakı olarak #Adanalı çiftçilerimizin kullandığı elektriğin belediye tarafından ödenmesi için meclise öneri verdik.



Sn. @ZeydanKaralar01 'dan, Sn. @kilicdarogluk 'nun #Şanlıurfa'da çiftçilere vadettiği bedava elektrik sözünü hemen hayata geçirmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/Pg9zsAOdbN — Mehmet Ay (@mehmetay01) December 14, 2021



