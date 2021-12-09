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POLİTİKA

AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şanlıurfalılara "Bize büyükşehir belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedavaya vereceğiz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesinin CHP yönetiminde olduğunu belirten Dağ, "Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Dağdan bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğluna yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz." sözlerine yanıt verdi.

"TUTMAYACAĞI SÖZLERİ VERME USTASI İŞ BAŞINDA"

Hamza Dağ, "Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.

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