Gündem AK Partili Katırcıoğlu şehit ailesine küfreden İYİ Partili Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti
KOCAELİ

AK Parti'li Katırcıoğlu şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti

Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, şehit ailesine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile aynı karede yer almayı reddederek toplu fotoğraf çekimine katılmadı.

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Haber Merkezi Diğer
AK Partili Katırcıoğlu şehit ailesine küfreden İYİ Partili Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti
Radiye Sezer Katırcıoğlu - Lütfü Türkkan.

Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun katılmaması dikkat çekti.

"Şehit ailelerine hakaret eden şahısla aynı kareye girmem"

  • Katırcıoğlu’nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan’ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi.

Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu’nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.

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