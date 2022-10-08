AK Parti'li Katırcıoğlu şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti

Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi.
Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun katılmaması dikkat çekti.
"Şehit ailelerine hakaret eden şahısla aynı kareye girmem"
- Katırcıoğlu’nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan’ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi.
Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu’nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.