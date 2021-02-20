Gündem Yağ yok diyerek dalga geçen İYİ Partili vekilin yağ fabrikasında kaçak çıktı
POLİTİKA

’Yağ yok’ diyen İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan’ın kaçak yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı

’Yağ yok’ diyerek dalga geçen İYİ Partili vekilin yağ fabrikasında kaçak çıktı

Türkiye’nin Milli uzay Programı’na ilişkin, “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” paylaşımını yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın yağ fabrikası olması büyük tepki toplarken, Türkkan'a ait yağ fabrikasında geçtiğimiz yıl yapılan incelemelerde ise orman arazisine yapı kurulduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a ait yağ fabrikası.
İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a ait yağ fabrikası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tanıtım toplantısıyla Türkiye’nin Milli Uzay programını dünyaya duyurmuştu.

Cumhurbaşkanının uzay programını ilan etmesi dünya basınında büyük yer bulurken, Türkiye’de bazı siyasi temsilciler tarafından ise dikkate alınmadı.

'YAĞ YOK' DEDİ YAĞ FABRİKASI SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından uzay programına ilişkin yaptığı paylaşımında, “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” diyen İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ’Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ isimli fabrikasının olduğu ortaya çıkması büyük tepki topladı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a ait yağ fabrikası.

"Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçen İYİ Partili Türkkan'ın yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
"Yağ yok ama aya gidiyoruz" diyerek dalga geçen İYİ Partili Türkkan'ın yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
  • Fabrikanın kurumsal sitesinde 1997 yılında Kocaeli’de kurulduğu, Lütfü Türkkan’ın da ’Yönetim Kurulu Başkanı’ olarak isminin bulunduğu görülüyor.

Aynı zamanda Türkkan dün yaptığı paylaşımında ise “Mars’a baktım da, bizim Dilovası’ndan farkı yok. Çorak bir yer” ifadelerini kullandı. Milletvekili Lütfü Türkkan’ın fabrikasının da Dilovası ilçesinde olduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan.

KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz sene Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmiş, sonrasında ise Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.

Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edilmiş, daha sonra ise belirlenen alan şerit çekilerek mühürlenmişti. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilmiş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
OYNAT 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıklayan Erdoğan, 'Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz' ifadelerini kullandı.
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