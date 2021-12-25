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POLİTİKA

AK Parti'li Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı. Kurtulmuş, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir dava hareketidir. Eğer amblemi arkamızda duran bu partiyi sadece partilerden biri olarak görürsek yanılırız. AK Parti sadece bir parti değil, bir siyasi davadır. Millete mal olmuş bir davanın adıdır. AK Parti sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahsediyoruz. Niye başka partiler bundan bahsedemiyor? Bu partinin özelliği sadece geçmişte takılıp kalması değil, sadece geçmişin güzel günlerine öykünmesi değil, geleceği kuşatan bir iradeye sahip olmasıdır" diye konuştu.

'Türkiye'nin üretimden başka yolu yok'

AK Parti'li Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek, "Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye'nin Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye'nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye'de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye'nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye'nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi.

'Muhalefet olmadık sözler söylüyor'

Kurtulmuş, döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yapılacak zamda: İki formül masada
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Emekli maaşlarına yılbaşında yapılacak zam için temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon beklenirken, yapılan açıklamalar \"ek zam\" beklentisini de güçlendirdi.<br>
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamasının ardından, tüm emeklilerin ek zamdan yararlanacağı bir formül için çalışıldığı belirtiliyor.<br>
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Ek zam konusunda \"seyyanen zam\" veya \"oransal artış\" seçenekleri masada.<br>
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Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük emekli aylığı alan gruba bir seyyanen zam yapılabileceği belirtiliyor.<br>
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Bu formül hayata geçmezse işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammının enflasyonun üstünde bir oranla belirlenebileceği ifade ediliyor.<br>
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Memur emeklileri ise, hükümetle memur konfederasyonları arasında yapılacak ek protokol çerçevesinde ilave bir zam alacak.<br>
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İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olası bir ek zam için yasal düzenleme gerekecek.<br>
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Zam kararının kesinleşmesinin ardından düzenleme, Meclis gündemine gelecek.<br>
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Yürürlükteki yasalara göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık tüketici fiyat endeksi artışı oranında zam alıyor.
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Memur emekli maaşları ise, yine ocak ve temmuz aylarında, hükümetle memurlar arasında imzalanan toplu sözleşmede belirlenen oranda artıyor.<br>
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Memur emeklileri, enflasyonun, yapılan zammı aşması halinde enflasyon farkı zammından da yararlanıyor.<br><br>
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Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yapılacak zamda: İki formül masada
Asgari ücretlilere yapılan rekor zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. Milyonlarca emekli yeni yılda enflasyon oranında maaş zammı alacak. Ancak yapılan son açıklamalar emekliler için de ek zam beklentisini artırdı. Ek zam için ise iki formül üzerinde duruluyor.


'Memura da gerekli zamlar verilecek'

Türkiye'yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.

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