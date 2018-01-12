GündemAK Partili Mustafa Elitaşın dikkat çeken saatleri
POLİTİKA

AK Partili Mustafa Elitaş kolunda Erdoğan cebinde Bahçeli saati taşıyor

AK Partili Mustafa Elitaş'ın dikkat çeken saatleri

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş cebinde Devlet Bahçeli’nin tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saati, kolunda ise Erdoğan imzalı saati taşıyor.

Haber MerkeziDiğer
AK Partili Mustafa Elitaş kolunda Erdoğan cebinde Bahçeli saati taşıyor.
AK Partili Mustafa Elitaş kolunda Erdoğan cebinde Bahçeli saati taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak konusunda anlaşmaya varması, AK Parti-MH P kulislerinde olumlu karşılandı. Vekiller ittifakın olumlu yanlarını vurgulamaya özen gösterirken, en ilginç çıkış AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Cebinde Bahçeli’nin 40. yıl için tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saat, kolunda da Erdoğan imzalı saati taşıyan Elitaş, “Biz ittifaka daha önceden girdik” diye espri yaptı.

Gazete habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilleri MH P ile mutabakatı bozabilecek açıklamalardan uzak durmaları konusunda uyardı, “Nasıl MHP’de Bahçeli bir açıklama yapınca milletvekili ve yöneticiler onun tersine konuşmuyor, bizde de konuşacak ilgili arkadaşlar benim açıklamalarımı alsınlar, baksınlar, ona göre konuşsunlar” dedi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
Gündem

Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.
Eşzamanlıtuzak çöktü
Gündem

Eşzamanlı tuzak çöktü

FETÖ’nün, itirafçılık üzerinden yeni bir tuzak kurduğu belirlendi. İtirafçı olan örgüt mensubu askerlerin sistem içindeki yerlerini güvence altına almaya çalıştığı, 696 sayılı KHK’nın meşru müdafaa maddesine yönelik itirazların da bu operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.Plana göre, İran’daki olaylarla eşzamanlı olarak Türkiye’de de düğmeye basılacaktı. Ancak KHK maddesine gelen yoğun tepkilerin şekli ve zamanlaması, yeni operasyon planını deşifre etti. İran karıştırıldı ama çok uluslu müdahalenin Türkiye ayağı harekete geçirilemedi.
Ahmet Bulut: Arda Başakşehir'e 'evet' dedi
Spor

Ahmet Bulut: Arda Başakşehir'e 'evet' dedi

Başakşehir yönetimi, Arda Turan'ın transferi için ikinci kez Barcelona'ya gidiyor. İstanbul ekibinin yönetimi oyuncuyu kiralamaya yanaşmayan Barcelona'yı ikna etmeye çalışacak. Öte yandan milli yıldızın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada "Biz zaten Başakşehir'e 'evet' dedik. Arda Turan da 'evet' dedi. Barcelona'nın kararını bekliyoruz. Yarın açıklayacaklar. %99 onlar da 'evet' diyecek" ifadesini kullandı.
Güzel, anlamlı, kısa, resimli ve güncel Cuma mesajları
Gündem

Güzel, anlamlı, kısa, resimli ve güncel Cuma mesajları

Yarın 12 Ocak Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde Müslümanlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, anlamlı, resimli, özlü, güzel ve güncel Cuma mesajları ve dualarını derledik. Haberimizde en güncel Cuma mesajlarını bulabilirsiniz.
BİM'den PS4 kampanyası
Teknoloji

BİM'den PS4 kampanyası

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın lisanslı ürünlerini uygun fiyatla satarak büyük bir kitleye ulaşan BİM şimdi de futbol oyunu sevenler için güzel bir kampanya hazırladı. İçinde FIFA 18 bulunan PS4 Slim 500 GB, 19 Ocak'ta mağazalarda satışa sunulacak.

KAPAT

YUKARI