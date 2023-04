AK Parti'li Özhaseki partisinin 'Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: Ben görev süremi başım dik alnım açık olarak tamamladım

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Özhaseki, adayları tebrik ederek, Cenab-ı Allah'tan 14 Mayıs'ta nice zaferler nasip etmesini ve bu milletin yüzünü güldürmesini niyaz etti.

1990 yılından itibaren teşkilatının her bir kademesinde görev aldığını belirten Özhaseki, bugün burada veda etmek için bulunmadığını ifade etti.

Burada gençler olduğunu, hatayı gördükleri yerden dönmenin mesuliyetinin bulunduğunu kaydeden Özvarinli, "Her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek, bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz, hem sırtımızı dönüyoruz. Ama ne için, memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım. Sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kepçe, Allah'ın izniyle her yere gidip çalışacağım." diye konuştu.