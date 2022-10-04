Gündem AK Partili Özhasekiden Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi Türkiyede hiç kimsenin gündeminde böyle bir sorun yok
POLİTİKA

AK Partili Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde böyle bir sorun yok

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurması ile ilgili sorusu üzerine, "Herhalde kendi zihinlerinde düşürüyorlar, yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye’de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü sorunu', 'başı açık insanlar' sorunu diye bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Özhasekiden Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi: Türkiyede hiç kimsenin gündeminde böyle bir sorun yok
Mehmet Özhaseki

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak 'Tam Bana Göre Gençlik Festivali' ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Özhaseki, geçen yıl ilk kez düzenledikleri festivale yaklaşık 2 milyon insanın katıldığını söyleyerek, "Bu yıl 2'ncisini yapıyoruz. Bundan sonra her yıl burada AK Partili belediyeler olarak bu festivalin 3'üncüsü, 4'üncüsü, 5'incisini yapmayı ve ileriye doğru bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarın açılışını yapacağımız festivalde 152 belediyemiz stant açacak. Bunlar genelde nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerimiz. Bu belediyelerimiz Ankara'da hemşerileriyle buluşacaklar. Aynı zamanda kendi yöresel lezzetlerini ikram edecekler. Kendi belediyelerinin yapmış olduğu faaliyetlerinin bir kısmını da dışarıda gösterme imkanları olacak. Bu sene 3 milyon civarında misafir bekliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR SORUN YOK"

Özhaseki, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurması ile ilgili sorusu üzerine, "Başörtüsü dediğimiz konu yıllarca CHP'nin istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi'nin kapılarına giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu. Herhalde kendi zihinlerinde düşürüyorlar, yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü sorunu', 'başı açık insanlar' sorunu diye bir sorun yok" dedi.

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