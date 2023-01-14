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ANKARA

AK Partili Salih Cora'dan CHP'li Özel ve Sözcü gazetesine tepki: Ahlaksızca saldırıyorlar

AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Salih Cora, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın paylaştığı fotoğrafla ilgili 'Ahlaksızca saldırıyorlar' diyerek tepki gösterdi.

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AK Partili Salih Coradan CHPli Özel ve Sözcü gazetesine tepki: Ahlaksızca saldırıyorlar
​AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora

AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Grup Yön. Kurulu Üyesi Salih Cora, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın paylaştığı fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cora, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "CHP mv. Özgür ÖZEL ve Sözcü gazetesi bu fotoğraf üzerinden ahlaksızca saldırıyor. O fotoğrafta benim danışmanlarım var ve bütçe sürecinde bize yardım için salonda bulunmak zorundadırlar. Aynı salonda sizin danışmanlarınız ve muhabirlerinizin de çok sayıda benzer fotoğrafı var."

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