Gündem "AK Partililerin kökünü kazıyacağız" diyen Celal Emiri savunan CHPli Engin Altay devlete ceberut dedi
POLİTİKA

"AK Partililerin kökünü kazıyacağız" diyen Celal Emir’i savunan CHP’li Engin Altay devlete 'ceberut' dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" deyip hakaret eden, AK Partililere ise "Köklerini kazıyacağız" tehdidinde bulunan CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'e destek çıktı. Sözlerin çok normal olduğunu savunan ve "AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek neden siyaset yapıyoruz" ifadesiyle hakaretleri normalleştiren Altay, daha da ileri giderek imalı bir şekilde Türkiye devletine 'ceberut' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partililerin kökünü kazıyacağız diyen Celal Emir’i savunan CHP’li Engin Altay devlete ceberut dedi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Millet iradesini yok sayan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milleti tehdit etmeyi sürdürüyor. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de AK Partilileri tehdit edip hakaretlerde bulunmuş; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız” demişti. Konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak “Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” ifadesini kullanmıştı.

HAKARETİ NORMALLEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ı ve milleti hedef alan Cemal Emir'e destek çıktı. "AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek neden siyaset yapıyoruz" diyerek hakarete kılıf uydurup normalleştiren Altay, verdiği örnek üzerinden şunları söyledi:

OYNAT 00:56
"AK Partililerin kökünü kazıyacağız" diyen Celal Emir’i savunan CHP’li Engin Altay devlete 'ceberut' dedi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ceberut' deyip hakaret eden, AK Partililere ise 'Köklerini kazıyacağız' tehdidinde bulunan CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'e destek çıktı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Emir'in sözlerinin çok normal olduğunu savunan ve 'AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek neden siyaset yapıyoruz' ifadesiyle hakaretleri normalleştiren Altay, daha da ileri giderek imalı bir şekilde Türkiye devletine 'ceberut' dedi.

"DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

  • Siyasetin yarısı münakaşadır yarısı müzakeredir. İster Erdoğan için kullanalım ister devlet için. Devletin demokrasi dışı tutumlarına, insanların laf etmesinden doğal bir şey yoktur. Cumhurbaşkanı kendisine ceberut denmesini istemiyorsa o da daha nazik bir dil kullanacaktır.

DEVLETE 'CEBERUT' DEDİ

Altay, konuşmasının devamında da "Devlet vatandaşına şiddet uygularsa devlet vatandaşına zulmederse o devlete 'ceberut devlet' denir" ifadesini kullanarak dolaylı yolda Türkiye devleti için 'ceberut' dedi.

CHP'li Cemal Emir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız
GÜNDEM
CHP'li Cemal Emir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den tehdit: Bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız
OYNAT 00:41
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den tehdit: Bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanını hem de AK Partilileri tehdit etti.

Skandal açıklamalarda bulunan Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.

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