Akbank Olağan Genel Kurulu sonrası Suzan Sabancı Dinçer’den açıklamalar

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Olağan Genel Kurul sonrasında yaptığı açıklamalarda, “2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü Akbank’ın 75’inci yılı. Çok az şirketin erişmeyi başardığı bu önemli dönüm noktasının, bu kadar anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu özel yıl vesilesiyle bankamızın bugünlere gelmesinde emeği geçmiş tüm Akbanklılara şükranlarımı sunar, ebediyete intikal eden değerli büyüklerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anmak isterim. Bunun yanı sıra, bize her zaman güvenen ve geleceğe hazırlayan hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Akbank’ın en büyük güçlerinden biri de Uluslararası Danışma Kurulu. Kurulumuz her biri kendi alanının son derece deneyimli üyeleriyle bankamızın güçlü performansına önemli katkılarda bulunmakta, dünyanın farklı yerlerinden zengin bir bilgi ve tecrübeyi Akbank’ta buluşturmaktadır. Bu yıl 14.yılına giren Kurulumuz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzün de bir kanıtı niteliğindedir. Her zaman bir adım önde olmamıza ve değişen ortama uyum sağlamamıza imkân veren Uluslararası Danışma Kurulumuza katkıları ve özverileri için şükranlarımı sunmak isterim. Akbank’ı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum”

Sabancı Dinçer başkanlığında toplanan IAB şu isimlerden oluşuyor: TGG Group Yönetici Ortağı Hamid Biglari; JP Morgan Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff; Lordlar Kamarası Yaşam Boyu Üyesi, Birleşik Krallık eski Ticaret ve Yatırım'dan Sorumlu Devlet Bakanı ve HSBC Holdings plc eski Grup Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Green; Olayan Financing Company Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Lubna Olayan; Harvard Business School Öğretim Üyesi Dante Roscini; Zurich Insurance Group Ltd. ve Zurich Insurance Company Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Tom de Swaan; Societe Generale Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Bini Smaghi; Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Eyüp Engin; Akbank Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Ahmet Fuat Ayla.