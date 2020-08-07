Akdeniz’de barış trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi. Çavuşoğlu Malta’da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu, temasları sonrasında sürpriz bir şekilde Malta Dışişleri Bakanı Bartolo’yla birlikte Libya’ya geçti. Çavuşoğlu ve Bartolo Libyalı mevkidaşları Muhammed el Tahir Siyala, Libya Başbakanı Fayez el-Serrac ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Mişri ile bir araya geldi.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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ORTAK MESELELER GÜNDEMDE

Görüşmelerde krizin siyasi çözümüne yönelik adımlar ele alındı. Bu doğrultuda Çavuşoğlu, Ankara ile Moskova arasındaki görüşmelere ilişkin Libya Başbakanı’nı bilgilendirdi. Üç Akdeniz ülkesi arasındaki çalışma toplantılarında ise kaçakçılık ve göçmen sorunu ağırlıklı olarak ele alındı. Çavuşoğlu, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki adet bot verildiğini söyledi. Çavuşoğlu, kaçak göçmenler konusunda AB ile Libya arasında iş birliği tesis edilmesinin önemine işaret ederken, Türkiye’nin AB’nin verdiği sözleri tutmamasından kaynaklı tecrübelerini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Bartolo, Libya Başbakanı Fayez el-Serrac ile görüştü. Görüşmede ortak meseleler ele alındı.

TEMEL İHTİYAÇLAR ÖNCELİKLİ

Henüz Libya’da resmi olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da sahada bir sükunet olduğunu ve özellikle meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan halkın beklentileri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Şimdi halk hizmet bekliyor. Temel ihtiyaçların acilen karşılanması lazım. Elektrik su, temizlik, belediye toplu taşıma gibi birçok hizmetlerin verilmesi lazım. Bu konularda da bizim çok ciddi tecrübelerimiz var, hem devletimizin hem firmalarımızın. Ve bu konularda biz Libya’ya destek veriyoruz” dedi. Bu konuların yanısıra enerji, ekonomik kalkınma, bölgede Türk firmaların yatırımları, alacakları gibi konuların komisyon halinde görüşüldüğünü anımsatan Çavuşoğlu, bu kapsamda önümüzdeki hafta Libya’dan bir heyetin Türkiye’ye geleceğini kaydetti.

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KARŞILIKLI ZİYARETLERE DEVAM

Çavuşoğlu, “Ulusal Mutabakat Hükümeti ile neler yaptık neler yapıyoruz koordine etmemiz lazım. Bunları da ele aldık” dedi. Çavuşoğlu, bu ziyaretlerin önümüzdeki süreçte de karşılıklı devam edeceğini, halen Libya’da her şeyin bitmiş olmadığını kaydetti.

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Çavuşoğlu, Sirte ve Cufra düğümü konusunda, siyasi çözüme yanaşmayan Hafter’in Misrata ve Trablus’a olası saldırıları karşısında UMH’nin bu iki yeri önemsediğini belirtirken, “hazırlık yaparken UMH’nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor” vurgusu yaptı. Halen müzakerelerin devam ettiği ve diplomasinin çalıştığını anımsatan Çavuşoğlu, masanın sonuna kadar deneneceğini kaydetti.

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Libya-Malta buluşmasının ilki Ankara'daydı

Türkiye, Malta ve Libya nezdindeki görüşmeler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Libya ve Malta ziyaretleri ardından Ankara’da Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri’nin üçlü toplantısında başlatılmıştı. Ankara’da iki hafta önce gerçekleştirilen üçlü toplantılarda, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler ele alınmış, üç Akdeniz ülkesi özellikle kaçakçılık ve düzensiz göç konuları üzerinde durmuşlardı. Görüşmelerin devamına ilişkin temenni de bu toplantıda ifade edilmişti.