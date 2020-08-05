Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiyeyi dışlamak artık zor
AMERİKA

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye’yi dışlamak artık imkansız

Türkiye’yi dışlamak artık zor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için yaptığı “denklem değiştirici hamleler” dünyanın en çok konuştuğu stratejik konulardan biri haline geldi. Son olarak ABD’nin Wall Street Journal gazetesi, bölgesel izalosyonu kıran Türkiye’yi artık Doğu Akdeniz’den dışlamanın çok zor olduğunu yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Dünya medyasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kuşatılma girişimlerine karşı başlattığı uluslararası hukuka dayalı askeri, siyasi ve diplomatik çerçevedeki girişimlerinin haklılığına yer veren yayınlara bir yenisi eklendi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü etkin stratejinin detaylı değerlendirmesine yer veren ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde Yaroslav Trofimov imzalı haberde, bölgedeki girişimler karşısında Türkiye’nin hamlelerinin beklenmesi gerek bir gelişme olduğunu kaydederek, bölgede oluşan yeni durumu “Türkiye’yi dışlamak artık zor” yorumuyla okuyucusuna aktardı. Gazete, Türkiye’nin “Mavi Vatan” stratejisinin etkin şekilde tatbik edilmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var

BÖLGENİN EN BÜYÜK EKONOMİSİ

Yazıda, Doğu Akdeniz’de doğal gaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, çok sayıda rakibin deniz iddialarını tetiklediği, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği görüşü paylaşıldı. Bir tarafta Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır’ın olduğu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz’in en büyük ekonomisi Türkiye’nin yer aldığı kaydedildi. Türkiye’nin, bölgesel izolasyonunu kırdığı aktarıldı.

Türkiye geçen hafta yeni bir NAVTEX ilanıyla Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs adasının güneyinde çalışma yapacağını açıklamıştı. NAVTEX 28 Temmuz’dan 18 Eylül’e kadar olan süreyi kapsıyor.

Sisi saçmalıyor: O bölgeye itiraz ettiler
DÜNYA
Sisi saçmalıyor: O bölgeye itiraz ettiler

ENERJİ DENKLEMİNİ BOZDU

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, “Hiç kimse Türkiye’nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı.” ifadesi kullanıldı.Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, bölgede Ankara’yı denklem dışında tutan enerji projelerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapıyor.

KKTC, Fransa'nın Güney Kıbrıs adımına tepki gösterdi: Ne işi var?
DÜNYA
KKTC, Fransa'nın Güney Kıbrıs adımına tepki gösterdi: Ne işi var?

Orta Akdeniz’de tatbikat

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Orta Akdeniz’de Türk donanmasının gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan mesajda, “Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynlerimiz ile fırkateynlerde konuşlu helikopterler, SAT, SAS ve Amfibi Hücum Timi personeli, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti.” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Akdeniz Kalkanı’nda: İki kardeş ülke güç birliğini Doğu Akdeniz’e de yansıtmaya hazırlanıyor
DÜNYA
Azerbaycan Akdeniz Kalkanı’nda: İki kardeş ülke güç birliğini Doğu Akdeniz’e de yansıtmaya hazırlanıyor

Abone Ol Google News
İncenin ekibi kolları sıvadı

İnce'nin ekibi kolları sıvadı

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
Erdoğandan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı.
İlk 7 gün denetimi

İlk 7 gün denetimi

81 il valiliğine genelge gönderildi.
Sevr Antlaşması'nı <br>altüst edecekti

Sevr Antlaşması'nı
altüst edecekti

​Fransız Le Figaro gazetesinden dikkat çeken analiz.
İsrail iddialarına yalanlama

İsrail iddialarına yalanlama

​Lübnan emniyeti ve Hizbullah açıklama yaptı.

Fenerbahçe <br>ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe
ligden çekiliyor mu?

​TFF'nin açıkladığı harcama limitleri büyük tartışma çıkarttı.
Bakan Koca uyardı!

Bakan Koca uyardı!

​Hasta sayısındaki yükseliş ciddi seviyede.
Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Beyrut Valisi Abbud, ağlayarak açıklama yaptı.
Binalar yerle bir oldu

Binalar yerle bir oldu

Beyrut'taki patlamanın dehşete düşüren görüntüsü.
Lübnan'ı <br>sarsan patlama

Lübnan'ı
sarsan patlama

Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Seyahat uyarısını dört şehir için kaldırdılar.
Dehşet saçtı

Dehşet saçtı

Pompalı tüfekle eczaneyi bastı.
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Transfer operasyonlarının hepsi durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.